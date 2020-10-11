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Две минуты полет нормальный: Как мотоциклист профессию поменял. Видео
Довольно неплохой забег
Испанский гонщик MotoGP Хуан Мир во время одного из заездов серии показал, как можно достойно пережить падение с байка на скорости 150 км / ч.
Пилот не удержался за рулем своего железного коня и эффектно проехался по горячему асфальту на боку. Но и после завершения своего пике он не остановился и показал, что в легкой атлетике ему также не было бы равных. Смотрите сами.
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