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Две минуты полет нормальный: Как мотоциклист профессию поменял. Видео

Другие виды
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Довольно неплохой забег

Две минуты полет нормальный: Как мотоциклист профессию поменял. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Испанский гонщик MotoGP Хуан Мир во время одного из заездов серии показал, как можно достойно пережить падение с байка на скорости 150 км / ч.

Пилот не удержался за рулем своего железного коня и эффектно проехался по горячему асфальту на боку. Но и после завершения своего пике он не остановился и показал, что в легкой атлетике ему также не было бы равных. Смотрите сами.

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В статье: moto-gp
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