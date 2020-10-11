Две минуты полет нормальный: Как мотоциклист профессию поменял. Видео

Испанский гонщик MotoGP Хуан Мир во время одного из заездов серии показал, как можно достойно пережить падение с байка на скорости 150 км / ч.

Пилот не удержался за рулем своего железного коня и эффектно проехался по горячему асфальту на боку. Но и после завершения своего пике он не остановился и показал, что в легкой атлетике ему также не было бы равных. Смотрите сами.