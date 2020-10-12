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Дворец спорта в Киеве могут превратить в госпиталь для больных COVID-19

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Борьба с коронавирусом сейчас приоритетней спортивных мероприятий

Дворец спорта в Киеве могут превратить в госпиталь для больных COVID-19
Новина українською

Народный депутат от «Слуги народа» и председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook сообщил, что киевский Дворец спорта в рамках борьбы с пандемией COVID-19 могут временно переоборудовать под госпиталь.

Соответствующие меры обсуждались во время совещания при участии президента Украины Владимира Зеленского.

"По приказу президента в Киеве, Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны...

Госпитали планируем размещать в существующих больших помещениях. В Киеве это может быть Дворец спорта", - написал Радуцкий.

Отметим, что по состоянию на 12 октября в Украине свыше 265 тысяч случаев коронавируса, включая 5015 смертей.

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В статье: коронавирус
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