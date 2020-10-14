Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Этап Гран-при в Канаде по фигурному катанию отменен из-за коронавируса
Он должен был пройти с 30 по 31 октября в Оттаве
Канадский этап Гран-при по фигурному катанию, который должен был пройти с 30 по 31 октября в Оттаве, не состоится. Такое решение было принято организаторами в связи с распространением коронавируса, сообщается на официальном сайте мероприятия.
"Этот год не похож ни на один из предыдущих, и мы все наблюдаем за серьёзными проблемами с проведением соревнований из-за пандемии коронавируса.
В результате постоянного изменения требований по всей стране и недавнего закрытия на 28 дней горячих точек Онтарио, включая Оттаву, стало очевидно, что проведение этапа Гран-при становится невозможным", — заявила генеральный директор турнира Дебра Армстронг.
Ранее стало известно об отмене или переносе финала Гран-при, который был запланирован на 10-13 декабря. Соревнования должен принять Пекин (Китай).
Популярное сейчас
- Кака: Мне нравится наблюдать за тем, как Шевченко, Гаттузо и Пирло управляют большими командами
- Герой футбольного дня. Андрей Шевченко
- Левченко увидел конкуренцию за конкретные позиции в сборной Украины
- Две минуты полет нормальный: Как мотоциклист профессию поменял. Видео
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО
- Переболевший лейкемией и коронавирусом Синиша Михайлович зажигает на Танцах со звездами. ВИДЕО