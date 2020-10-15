Федерация плавания Японии отстранила четырехкратного чемпиона мира

Федерация плавания Японии приняла решение отстранить от соревнований и лишить звания капитана сборной четырехкратного чемпиона мира Дайя Сэто.

В сентябре одна из японских газет опубликовала снимок, на котором пловец заходил в гостиницу с почасовой оплатой номеров с неизвестной девушкой. Позже Сэто официально признался в супружеской неверности и принес извинения.

До Олимпиады 2021 года дисквалификация Сэто должна закончиться, однако ряд спонсоров категорично отказался сотрудничать с ним.