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Федерация плавания Японии отстранила четырехкратного чемпиона мира
Он изменил жене
Федерация плавания Японии приняла решение отстранить от соревнований и лишить звания капитана сборной четырехкратного чемпиона мира Дайя Сэто.
В сентябре одна из японских газет опубликовала снимок, на котором пловец заходил в гостиницу с почасовой оплатой номеров с неизвестной девушкой. Позже Сэто официально признался в супружеской неверности и принес извинения.
До Олимпиады 2021 года дисквалификация Сэто должна закончиться, однако ряд спонсоров категорично отказался сотрудничать с ним.
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