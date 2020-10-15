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Федерация плавания Японии отстранила четырехкратного чемпиона мира

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Он изменил жене

Федерация плавания Японии отстранила четырехкратного чемпиона мира
Новина українською

Федерация плавания Японии приняла решение отстранить от соревнований и лишить звания капитана сборной четырехкратного чемпиона мира Дайя Сэто.

В сентябре одна из японских газет опубликовала снимок, на котором пловец заходил в гостиницу с почасовой оплатой номеров с неизвестной девушкой. Позже Сэто официально признался в супружеской неверности и принес извинения.

До Олимпиады 2021 года дисквалификация Сэто должна закончиться, однако ряд спонсоров категорично отказался сотрудничать с ним.

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В статье: Дайя Сето
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