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Ольга Харлан: Я знаю, что Ломаченко вернется еще сильнее и по-спортивному злее
Поддержка от олимпийской чемпионки
Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан поддержала своего соотечественника Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) после поражения от американца Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО). Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
"Как и каждый раз сегодня, первое, что сделала - это прочитала новости. Первая мысль "не верю", но через секунду понимание и поддержка. Потому что смотрю каждый бой Васи и это просто искусство! Знаю не понаслышке, какая работа проделана и на сколько он силен.
И некоторые могут думать (а таких не так уж и мало), что "как он мог проиграть" и что "это катастрофа". От себя могу сказать, возможно и банальную вещь, но очень правдивую - "то, что нас не убивает, делает нас сильнее". Я знаю, что он вернется еще сильнее и по-спортивному злее! Этим постом хочу выразить свое восхищение и поддержку @lomachenkovasiliy и его команде! То ли еще будет ... " - написала она.
Напомним, что ранее Ломаченко
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