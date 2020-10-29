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Мотор неожиданно обыграл Целе в Лиге чемпионов
Первая победа запорожцев в сезоне
В первом тайме Мотор отыграл дефицит в три мяча, затем гости перехватили инициативу и ушли на перерыв с отрывом в три точных броска. После возобновления игры Целе удалось зацепиться за чемпионов Украины – словенцы сравняли счет, но все же последний гол остался за Мотором.
Самым результативным у Мотора стал Борис Пуховский, на счету которого шесть мячей. По четыре гола забросили Павел Гурковский и Милош Орбович.
Мотор благодаря успеху в Словении поднялся в зону плей-офф. Следующий матч в Лиге чемпионов запорожцы проведут 18 ноября против аутсайдера группы B ППД Загреб.
Целе – Мотор 31:32 (14:17, 17:15)
Турнирная таблица: Веспрем – 9, Барселона – 8, Ольборг – 8, Киль – 7, Нант – 2, Мотор – 2, Целе – 2, ППД Загреб – 0.
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