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Как Мотор обыгрывал словенцев в Лиге чемпионов. ВИДЕО
Лучшие моменты победного матча запорожцев в Европе
В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов Мотор со счетом 32:31 обыграл Целе и открыл счет победам в еврокубках. Этот успех позволил запорожцам войти в зону плей-офф.
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