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Как Мотор обыгрывал словенцев в Лиге чемпионов. ВИДЕО

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Лучшие моменты победного матча запорожцев в Европе

Как Мотор обыгрывал словенцев в Лиге чемпионов. ВИДЕО
Новина українською

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов Мотор со счетом 32:31 обыграл Целе и открыл счет победам в еврокубках. Этот успех позволил запорожцам войти в зону плей-офф.

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В статье: ГК Мотор (Запорожье) Лига чемпионов по гандболу
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