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Украина примет мужской Евроволей 2023
Историческое событие для отечественного волейбола
Украина получила право войти в состав четырех стран, кому будет доверено проведение одного из групповых этапов финального раунда мужского чемпионата Европы 2023!
Об этом сообщает официальный сайт Федерации волейбола Украины.
Прямая цитата: В телефонном разговоре с Михаилом Мельником президент ЕКВ сообщил, что заявку Украины восприняли очень положительно. Во-первых, Европейская конфедерация волейбола максимально заинтересована в расширении географии новых стран, которые готовы брать на себя организацию самых престижных континентальных соревнований. Ведь это дает для них солидный толчок для развития и популяризации волейбола. А во-вторых, на церемонии празднования 95-летия украинского волейбола Александар Боричич вручил Михаилу Мельнику специальную награду ЕКВ как руководителю одной из наиболее прогрессивных европейских национальных федераций последних лет. Соответственно, образно говоря, мощные старания монолитной команды ФВУ по переводу поезда отечественного волейбола на прогрессивные континентальные рельсы просто получили встречное одобрения и надлежащую поддержку. В том числе - на уровне организации самых престижных соревнований под эгидой ЕКВ.
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