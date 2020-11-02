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Романчук в Будапеште побил рекорд Украины
Превосходный результат
Михаил Романчук на шестом этапе International Swimming League в Будапеште в заплыве на 400 метров вольным стилем занял третье место с новым рекордом Украины – 3:39,63.
????♀️????????Український плавець Михайло Романчук здобув бронзу у шостому турі клубних змагань ISL (International Swimming League) у Будапешті (Угорщина). Романчук фінішував третім на дистанції 400 м вільним стилем, встановивши новий рекорд України - 3.39,63.— НОК України (@OlympicUA) November 1, 2020
????@LEN#ISL #AquaPower pic.twitter.com/hBWJNd4Jiy
Романчук на 0,04 секунды улучшил собственный рекорд, установленный в октябре 2016 года в Токио на этапе Кубка мира.
Стоит отметить, что Романчук является действующим рекордсменом Украины в заплывах вольным стилем на 800 и 1500 метров.
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