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Романчук в Будапеште побил рекорд Украины

Другие виды
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Превосходный результат

Романчук в Будапеште побил рекорд Украины
Новина українською

Михаил Романчук на шестом этапе International Swimming League в Будапеште в заплыве на 400 метров вольным стилем занял третье место с новым рекордом Украины – 3:39,63.

Романчук на 0,04 секунды улучшил собственный рекорд, установленный в октябре 2016 года в Токио на этапе Кубка мира.

Стоит отметить, что Романчук является действующим рекордсменом Украины в заплывах вольным стилем на 800 и 1500 метров.

Ранее UA-Футбол сообщал, что федерация плавания Японии отстранила четырехкратного чемпиона мира.

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В статье: плавание Михаил Романчук
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