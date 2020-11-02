Романчук в Будапеште побил рекорд Украины

Михаил Романчук на шестом этапе International Swimming League в Будапеште в заплыве на 400 метров вольным стилем занял третье место с новым рекордом Украины – 3:39,63.

????‍♀️????????Український плавець Михайло Романчук здобув бронзу у шостому турі клубних змагань ISL (International Swimming League) у Будапешті (Угорщина). Романчук фінішував третім на дистанції 400 м вільним стилем, встановивши новий рекорд України - 3.39,63.



????@LEN#ISL #AquaPower pic.twitter.com/hBWJNd4Jiy — НОК України (@OlympicUA) November 1, 2020

Романчук на 0,04 секунды улучшил собственный рекорд, установленный в октябре 2016 года в Токио на этапе Кубка мира.

Стоит отметить, что Романчук является действующим рекордсменом Украины в заплывах вольным стилем на 800 и 1500 метров.