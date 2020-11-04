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Барком-Кажаны в напряженном матче уступили Динамо
Команда из Бухареста оказалась сильнее
4 октября во Львове состоялся первый матч 1/16 финала европейского Кубка Вызова по волейболу среди мужчин. Местный "Барком-Кажаны" принимал "Динамо" (Бухарест).
В первой партии хозяева площадки сумели уйти вперед и довели дело до победы 25:22.
Во втором сете преимущество "Баркома-Кажаны" уже было более ощутимым. Партию снова взяли украинские волейболисты 25:19.
А вот третью партию выиграло "Динамо". Причем большую часть ее именно румынская команда была впереди.
В четвертом сете соперники попеременно выходили вперед и к его концовке пришли вровень 20:20. К сожалению, львовяне проиграли партию 22:25.
Теперь все решалось на тай-брейке. Игра была равной, но уже после 6:6 гости ушли вперед и удержали преимущество - 9:15.
Кубок Вызова. Сезон 2020-2021 гг.
Мужчины. 1/16 финала. Первый матч
Львов (Украина)
"Барком-Кажаны" (Львов, Украина) - "Динамо" (Бухарест, Румыния)
2:3 (25:22, 25:19, 21:25, 22:25, 9:15)
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