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Барком-Кажаны в напряженном матче уступили Динамо

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Команда из Бухареста оказалась сильнее

Барком-Кажаны в напряженном матче уступили Динамо
Новина українською

4 октября во Львове состоялся первый матч 1/16 финала европейского Кубка Вызова по волейболу среди мужчин. Местный "Барком-Кажаны" принимал "Динамо" (Бухарест).

В первой партии хозяева площадки сумели уйти вперед и довели дело до победы 25:22.

Во втором сете преимущество "Баркома-Кажаны" уже было более ощутимым. Партию снова взяли украинские волейболисты 25:19.

А вот третью партию выиграло "Динамо". Причем большую часть ее именно румынская команда была впереди.

В четвертом сете соперники попеременно выходили вперед и к его концовке пришли вровень 20:20. К сожалению, львовяне проиграли партию 22:25.

Теперь все решалось на тай-брейке. Игра была равной, но уже после 6:6 гости ушли вперед и удержали преимущество - 9:15.

Кубок Вызова. Сезон 2020-2021 гг.
Мужчины. 1/16 финала. Первый матч
Львов (Украина)
"Барком-Кажаны" (Львов, Украина) - "Динамо" (Бухарест, Румыния)
2:3 (25:22, 25:19, 21:25, 22:25, 9:15)

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В статье: ВК Барком-Кажани (Львов)
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Источник:
Sport.ua

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