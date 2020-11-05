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Сегодня Украина и Россия сыграют в отборе на Евро-2021 по гандболу

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Разумеется, матч пройдет на нейтральной территории

Сегодня Украина и Россия сыграют в отборе на Евро-2021 по гандболу
Новина українською

Мужская сборная Украины по гандболу формально домашним матчем в Минске против России открывает отборочный цикл к чемпионату Европы 2021 года.

К принципиальному поединку команда Николая Степанца подошла с ощутимыми кадровыми проблемами. С Россией не сыграют три основных вратаря (двое пропускают матч из-за коронавируса) и один из ключевых бомбардиров Владислав Остроушко.

Особенными матчи с Россией станут для Сергея Онуфриенко – украинец с опытом выступлений на чемпионате мира в далеком 2007 году, завершает карьеру в национальной сборной.

Заявка сборной Украины на матч с Россией:

Вратари: 16. Юрий Шамрило (Амьен Пикардия», Франция), 28. Максим Вьюник (Мотор).

Линейные: 27. Иван Бурзак (Мотор), 10. Дмитрий Тютюнник (Мотор), 77. Дмитрий Ильченко (ЦСКА, Россия).

Игроки задней линии: 33. Сергей Онуфриенко (Шартр, Франция), 4. Евгений Буйненко (Пермские медведи, Россия), 24. Дмитрий Горига (Мотор), 26. Станислав Жуков (ЦСКА, Россия), 9. Александр Кириленко (Пермские медведи, Россия), 37. Тарас Миноцкий (Мотор), 13. Вячеслав Садовой (Сучава, Румыния).

Левые крайние: 11. Захар Денисов (Мотор), 21. Евгений Жук (Пермские медведи, Россия).

Правые крайние: 19. Эдуард Кравченко (Мотор), 20. Артем Козакевич (Мотор).

Матч отбора на Евро-2021 между сборными Украины и России начнется в 17:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажут телеканалы XSPORT и Sport 1

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В статье: сборная Украины по гандболу
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