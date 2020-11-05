Сборная Украины сыграла вничью с Россией в первом отборочном матче на чемпионат Европы

5 ноября сборная Украины по гандболу сыграла с Россией. Стоит отметить, что матч состоялся на нейтральной територии.

Встречу команды начали осторожно и первые минуты больше внимания уделяли обороне. Счёт открыли гости лишь на третьей минуте. Тем не менее, украинцы не сдавались и отвечали атакой на атаку, но всё равно первый тайм проиграли – 13:16.

Второй тайм прошел совсем по другому. Украинцам потребовалось всего десять минут, чтобы сравнять счет, а затем они вышли вперед.

За 4 минуты до окончания поединка россияне уже вели в счете – 26:24, а за две минуты Денисов сумел сравнять счет – 26:26. Но Ильченко заработал двухминутный штраф, за что гости моментально наказали нашу команду. Козакевич в свою очередь забросил мяч и вырвать ничью для нашей команды.

На последнюю атаку оставалось считанные секунды, но увы, не удалось добыть победу.

7 ноября, в Минске состоится ответный матч.

Отборочный турнир чемпионата Европы. Группа 3. 1-й тур.

Украина – Россия – 27:27 (13:16)