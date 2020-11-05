Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вуэльта. Бельгиец Филипсен одержал победу в 15-м этапе
На втором месте немец Аккерманн
Бельгийский гонщик команды "UAE Emirates" Яспер Филипсен одержал победу в 15-м этапе Вуэльты-2020. В заключительном спринте он опередил Паскаля Аккерманна и Доминика Штаймле.
В общем зачете существенных изменений не произошло: лидерство сохранил Примож Роглич.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Маркевич: Когда-то Барселона получала от Динамо четыре мяча, а сейчас минимально проиграли и счастливы
- УЕФА предложил ФИФА изменить правило игры рукой
- Финальный свисток как небесная музыка, анонимный малыш в воротах, игра с огнем. Испанские СМИ – о матче Барса - Динамо
- Зинченко и еще 5 спортсменов вошли в украинский список "Forbes 30 к 30"
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО
- Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...