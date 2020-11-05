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Вуэльта. Бельгиец Филипсен одержал победу в 15-м этапе

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На втором месте немец Аккерманн

Вуэльта. Бельгиец Филипсен одержал победу в 15-м этапе
Новина українською

Бельгийский гонщик команды "UAE Emirates" Яспер Филипсен одержал победу в 15-м этапе Вуэльты-2020. В заключительном спринте он опередил Паскаля Аккерманна и Доминика Штаймле.

В общем зачете существенных изменений не произошло: лидерство сохранил Примож Роглич.

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В статье: Яспер Филипсен
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