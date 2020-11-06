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Бессонова родила первенца

Другие виды
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Знаменитая украинская гимнастка стала мамой

Бессонова родила первенца

На своей странице в Instagram Анна Бессонова сообщила, что 4 ноября родила мальчика.

Бессонова проживает в Майами, где находится ее школа по художественной гимнастике.

Анна Бессонова – четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в многоборье.

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В статье: художественная гимнастика Анна Бессонова
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