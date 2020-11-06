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Бессонова родила первенца
Знаменитая украинская гимнастка стала мамой
На своей странице в Instagram Анна Бессонова сообщила, что 4 ноября родила мальчика.
Бессонова проживает в Майами, где находится ее школа по художественной гимнастике.
Анна Бессонова – четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в многоборье.
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