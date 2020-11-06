Драматичная битва Украины и России в отборе на чемпионат Европы. ВИДЕО

Мужская сборная Украины по гандболу в первом матче отборочного цикла на Евро-2021 неожиданно отобрала очки у России (27:27). Украинцы после первого тайма проигрывали с разницей в 3 мяча, но смогли вырвать ничью.

7 ноября Украина и Россия в Минске проведут еще один матч.