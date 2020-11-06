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Драматичная битва Украины и России в отборе на чемпионат Европы. ВИДЕО

Другие виды
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Лучшие моменты принципиального матча

Драматичная битва Украины и России в отборе на чемпионат Европы. ВИДЕО
Новина українською

Мужская сборная Украины по гандболу в первом матче отборочного цикла на Евро-2021 неожиданно отобрала очки у России (27:27). Украинцы после первого тайма проигрывали с разницей в 3 мяча, но смогли вырвать ничью.

7 ноября Украина и Россия в Минске проведут еще один матч.

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В статье: сборная Украины по гандболу
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