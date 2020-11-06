Тренер сборной Украины о матче с Россией: Оставалось 7 секунд – мы пытались выиграть

Мужская сборная Украины по гандболу в первом матче отбора на Евро-2021 в Минске сыграла вничью с Россией (27:27). Украинцы во второй половине матча отыграли отставание в три мяча.

"Мы хорошо начали первый тайм, но, к сожалению, в нападении не забили в нескольких атаках и моментально получили отрывы соперников, на перерыв мы ушли с отставанием в три мяча. Во втором тайме мы догнали их, и в конце уже боролись мяч в мяч.

Результат положительный для нас, ведь мы отстояли последнюю атаку соперников. Оставалось еще семь секунд, и мы пытались выиграть. Возможно, в последней атаке нужно было сделать еще один пас...

Очень важно начать квалификацию с хорошего результата, чтобы игроки были уверены в себе. Ничья это не поражение. Разница в счете была небольшой, обе команды претендовали не победу, и в конце концов пришли к ничьей, к сожалению. Мы взяли очко, сделаем выводы и будем готовиться к следующему матчу", - приводит слова Степанца официальный сайт ФГУ.

7 ноября в Минске сборная Украины во втором туре отбора на Евро-2021 снова сыграет с Россией.