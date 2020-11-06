Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер сборной Украины о матче с Россией: Оставалось 7 секунд – мы пытались выиграть
Комментарий Николая Степанца
Мужская сборная Украины по гандболу в первом матче отбора на Евро-2021 в Минске сыграла вничью с Россией (27:27). Украинцы во второй половине матча отыграли отставание в три мяча.
"Мы хорошо начали первый тайм, но, к сожалению, в нападении не забили в нескольких атаках и моментально получили отрывы соперников, на перерыв мы ушли с отставанием в три мяча. Во втором тайме мы догнали их, и в конце уже боролись мяч в мяч.
Результат положительный для нас, ведь мы отстояли последнюю атаку соперников. Оставалось еще семь секунд, и мы пытались выиграть. Возможно, в последней атаке нужно было сделать еще один пас...
Очень важно начать квалификацию с хорошего результата, чтобы игроки были уверены в себе. Ничья это не поражение. Разница в счете была небольшой, обе команды претендовали не победу, и в конце концов пришли к ничьей, к сожалению. Мы взяли очко, сделаем выводы и будем готовиться к следующему матчу", - приводит слова Степанца официальный сайт ФГУ.
7 ноября в Минске сборная Украины во втором туре отбора на Евро-2021 снова сыграет с Россией.
Популярное сейчас
- Динамо - Шахтер. Луческу вновь обыграет горняков?
- Майкон о матче Динамо - Шахтер: Прекрасно знаем, насколько велика наша ответственность
- Днепр-1 - Колос: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
- Бессонова родила первенца
- Легендарный Райан Гиггз арестован за нападение на свою девушку
- Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО