Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гандбол. Сегодня сборная Украины сыграет против России во втором матче отбора Чемпионата Европы
Пожелаем нашим удачи
Сегодня, 7 ноября сборная Украины по гандболу проведет второй матч отбора на Чемпионата Европы 2021 против команды России.
Предыдущая встреча между соперниками 5 ноября закончилась с ничейным счетом 27:27.
Сегодняшний поединок начнется в 14:00 по Киеву. Трансляция будет доступна на телеканалах XSport и Sport 1.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Победа Колоса, потеря сборной, новый лидер АПЛ. Главные новости за 6 ноября
- Динамо - Шахтёр: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
- Костышин: Возможно, эмоции Селезнева на поле выглядят иногда некрасиво, но он такой есть
- Драматичная битва Украины и России в отборе на чемпионат Европы. ВИДЕО
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО
- Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО
Новости по теме
- 15:16 Весь спорт Тренер сборной Украины о матче с Россией: Оставалось 7 секунд – мы пытались выиграть
- 10:23 Весь спорт Рафаэль Надаль: Подача идет хорошо, и в другом играю все лучше и лучше
- 09:43 Весь спорт Энтони Джошуа о бое за титул WBC: У тебя тяжелая ночь, ты опять возвращаешься и совершенствуешься
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...