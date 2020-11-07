Гандбол. Сегодня сборная Украины сыграет против России во втором матче отбора Чемпионата Европы

Сегодня, 7 ноября сборная Украины по гандболу проведет второй матч отбора на Чемпионата Европы 2021 против команды России.

Предыдущая встреча между соперниками 5 ноября закончилась с ничейным счетом 27:27.

Комментарий наставника украинской команды

Сегодняшний поединок начнется в 14:00 по Киеву. Трансляция будет доступна на телеканалах XSport и Sport 1.