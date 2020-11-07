  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Гандбол. Сегодня сборная Украины сыграет против России во втором матче отбора Чемпионата Европы
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гандбол. Сегодня сборная Украины сыграет против России во втором матче отбора Чемпионата Европы

Другие виды
(1 голосов)

Пожелаем нашим удачи

Гандбол. Сегодня сборная Украины сыграет против России во втором матче отбора Чемпионата Европы
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 7 ноября сборная Украины по гандболу проведет второй матч отбора на Чемпионата Европы 2021 против команды России.

Предыдущая встреча между соперниками 5 ноября закончилась с ничейным счетом 27:27.

Комментарий наставника украинской команды

Сегодняшний поединок начнется в 14:00 по Киеву. Трансляция будет доступна на телеканалах XSport и Sport 1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по гандболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...