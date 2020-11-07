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Гандбол. Украина минимально уступила России во втором матче отбора на Евро 2021

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Украинцы боролись до последнего

Гандбол. Украина минимально уступила России во втором матче отбора на Евро 2021
UA-Футбол
Новина українською

Национальная сборная Украины по гандболу проиграла второй матч отбора на Чемпионат Европы 2021. Наши ребята уступили команде России.

Счет встречи 30-28 (15-14; 15-14) в пользу соперников.

Наши неплохо начали матч и определенное время имели преимущество в один или два мяча, но начиная с середины первого тайма сколькими же очками начали уступать. Догнать россиян наши гандболисты так и не смогли.

Отбор на Чемпионат Европы 2021

Минск (Беларусь)

Россия - Украина

30 - 28 (15-14; 15-14)

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В статье: сборная Украины по гандболу
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