Гандбол. Украина минимально уступила России во втором матче отбора на Евро 2021

Национальная сборная Украины по гандболу проиграла второй матч отбора на Чемпионат Европы 2021. Наши ребята уступили команде России.

Счет встречи 30-28 (15-14; 15-14) в пользу соперников.

Наши неплохо начали матч и определенное время имели преимущество в один или два мяча, но начиная с середины первого тайма сколькими же очками начали уступать. Догнать россиян наши гандболисты так и не смогли.

Отбор на Чемпионат Европы 2021

Минск (Беларусь)

Россия - Украина

30 - 28 (15-14; 15-14)