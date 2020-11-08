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WADA будет сотрудничать с правительством США в вопросах борьбы против допинга
Хорошие новости для честного спора
Международное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что усиливает сотрудничество с государственным управлением США по вопросам политики в области контроля за распространением наркотиков. Об этом сообщили в WADA:
"Это была очень позитивная встреча, на которой обе организации сошлись на том, что правительство США играет жизненно важную роль в защите чистого спорта по всему миру, и они продолжат тесное и открытое двустороннее сотрудничество в будущем.
Мистер Банька и мистер Кэрролл были едины во мнении, что это была важная встреча, на которой WADA и ONDCP смогли открыто и честно обсудить ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.
Кэрролл подтвердил готовность правительства США работать с WADA на территории WADA. Они оба согласились с тем, что партнерство WADA и правительства США имеет особое значение для защиты чистого спорта.
Они взяли на себя обязательства укреплять это партнерство в будущем и восприняли эту встречу как важный шаг на обновленном пути диалога и сотрудничества" - сказал он.
Напомним, что ранее четыре члена украинской команды Б по биатлону
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