Падун продлил контракт с Bahrain Mclaren

Команда Мирового тура "Bahrain Mclaren" официально объявила о продлении контрактов с 9 гонщиками. В их числе оказался и украинец Марк Падун:

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24-летний Падун всю свою профессиональную карьеру (с 2018 года) выступает за "Bahrain Mclaren". В 2020 году лучший результат украинца – второе место на этапе Джиро д’Италия.