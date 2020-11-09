Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Падун продлил контракт с Bahrain Mclaren
Велогонщик проведет в команде ещё один год
Команда Мирового тура "Bahrain Mclaren" официально объявила о продлении контрактов с 9 гонщиками. В их числе оказался и украинец Марк Падун:
24-летний Падун всю свою профессиональную карьеру (с 2018 года) выступает за "Bahrain Mclaren". В 2020 году лучший результат украинца – второе место на этапе Джиро д’Италия.
Team Bahrain McLaren extends the contracts of nine riders. ✍️— Team Bahrain McLaren (@BahrainMcLaren) November 8, 2020
???????? @YukiyaArashiro
???????? @PhilBauhaus
???????? @Bnm7575Kai
???????? #Haussler
???????? #Padun
???????? #Pernsteiner
???????? @MarcelSieberg
???????? @JTratnik
???????? @stevierhys_96 #RideAsOne
➡️ https://t.co/XeaefYDHFA pic.twitter.com/lfNFR2GRJ3
Популярное сейчас
- Полузащитник Шахтера собирается завершить карьеру - из-за коленей
- Руслан Малиновский заинтересовал Интер
- (Анти) Герой футбольного дня. Сергей Сидорчук
- Драматичная битва Украины и России в отборе на чемпионат Европы. ВИДЕО
- Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников - ВИДЕО
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО