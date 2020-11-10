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Романчук снова побил рекорд Украины
Украинец неудержим
Свой же рекорд Украины в заплыве на 400 метров вольным стилем Михаил Романчук обновил во время 10-го этапа International Swimming League в Будапеште.
Романчук проплыл дистанцию на 3:38.93, сняв с предыдущего рекорда 0,7 секунды.
На короткой воде мировой рекорд в заплыве на 400 метров вольным стилем с ноября 2012 года держит двукратный олимпийский чемпион из Франции Янник Аньель – 3:32.25.
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