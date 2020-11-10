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Определились все участники мужского чемпионата мира по гандболу
На турнире сыграют 32 сборные
Мужская сборная Чили по гандболу стала последним участником чемпионата мира, который пройдёт в Египте с 14 по 31 января 2021 года, сообщает официальный сайт Международной федерации гандбола.
Изначально планировалось провести квалификационный турнир с участием Чили, Парагвая, Колумбии и Сальвадора, но в связи с пандемией коронавируса было принято решение предоставить Чили путёвку на чемпионат мира в связи с лучшей позицией этой сборной в рейтинге.
На чемпионате мира сыграют 32 сборные: Египет, Дания, Алжир, Ангола, Кабо-Верде, ДР Конго, Марокко, Тунис, Бахрейн, Япония, Катар, Южная Корея, Австрия, Беларусь, Хорватия, Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Исландия, Норвегия, Португалия, Испания, Словения, Швеция, Аргентина, Бразилия, Уругвай, Россия, Польша, США, Чили.
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