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В Беларуси осудили серебряного призера Олимпиады

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Он не согласен с политическим вектором страны

В Беларуси осудили серебряного призера Олимпиады
Новина українською

Серебряный призер олимпийских игр в десятиборье Андрей Кравченко получил 10 суток административного ареста. Ранее он подписал письмо против насилия силовых структур и за честные выборы президента страны.

Кравченко задержали в воскресенье во время протестного марша. 10-дневный срок заключения он будет отбывать в СИЗО города Жодино.

Ранее от 10 до 15 суток ареста за несогласие с политикой Александра Лукашенко получили еще несколько известных белорусских спортсменов: Елена Левченко (вице-чемпионка женской НБА), Мария Шакуро (капитан сборной Беларуси по регби), Константин Полей (тренер по дзюдо), Юрий Булат (чемпион мира по тайскому боксу), Александра Ситникова (чемпионка Беларуси по муай-тай и кикбоксингу) и Игорь Бояр (чемпион Беларуси по американскому футболу).

Всего же в Беларуси около 1000 местных спортсменов и тренеров подписали письмо против действий нынешнего президента страны.

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В статье: политика легкая атлетика
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Источник:
Tribuna.com

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