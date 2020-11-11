С отскоком от воды: испанский гольфист выполнил сумасшедший удар, в который сложно поверить

Просыпаясь утром, Джон Рам вряд ли подозревал, что в день своего 26-летия он выполнит удар, видео с которым соберет несколько десятков миллионов просмотром и разлетится по всем уголкам земли.

На тренировке перед Мастером Раму удался фантастический удар с отскоком от воды – мяч со снайперской точностью по дуге пролетел через поляну и закатился в лузу.

Джон Рам на профессиональном уровне выиграл 12 турниров. Суммарно испанец заработал более 35 миллионов долларов призовых.