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С отскоком от воды: испанский гольфист выполнил сумасшедший удар, в который сложно поверить

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С отскоком от воды: испанский гольфист выполнил сумасшедший удар, в который сложно поверить
Новина українською

Просыпаясь утром, Джон Рам вряд ли подозревал, что в день своего 26-летия он выполнит удар, видео с которым соберет несколько десятков миллионов просмотром и разлетится по всем уголкам земли.

На тренировке перед Мастером Раму удался фантастический удар с отскоком от воды – мяч со снайперской точностью по дуге пролетел через поляну и закатился в лузу.

Джон Рам на профессиональном уровне выиграл 12 турниров. Суммарно испанец заработал более 35 миллионов долларов призовых.

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В статье: гольф
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