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Кубок EKB. Прометей проиграл первый матч 1/16 финала

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Теперь все решится 25 ноября

Кубок EKB. Прометей проиграл первый матч 1/16 финала
Новина українською

В среду, 11 октября состоялся первый матч 1/16 финала Кубка ЕКВ. СК "Прометей" принимал "Тырговиште" из Румынии.

Первую партию наши волейболистки сумели выиграть, а вот во второй подопечные Ивана Петкова при счете 24:24 не сумели переиграть соперника и уступили сет. Следующие две партии хозяева откровенно провалили.

Теперь все решится в ответном матче, который состоится 25 ноября в Румынии.

СК "Прометей" (Каменское, Украина) – "Тырговиште" (Тырговиште, Румыния)

1:3 (25:21, 24:26, 19:25, 16:25)

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В статье: Кубок ЕКВ ВК Прометей
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