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Тим признан лучшим спортсменом Австрии
Он квалифицировался на Итоговый турнир
Третья ракетка мира Доминик Тим был признан лучшим спортсменом года в Австрии, сообщает ORF. Церемония награждения состоялась в Вене вчера, 10 ноября.
Доминик впервые стал обладателем данной награды. Ранее на протяжении пяти лет приз доставался горнолыжнику Марселю Хиршеру. В нынешнем сезоне Тим впервые в карьере выиграл турнир "Большого шлема" — Открытый чемпионат США. Доминик квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP, который стартует в Лондоне (Великобритания) 15 ноября. Ранее он отказался от участия в турнире серии "Мастерс" в Париже из-за травмы ноги, но в Лондоне сыграть сможет.
За карьеру Тим завоевал 17 титулов в одиночном разряде.
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