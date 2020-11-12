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Украинцы взяли две медали в первой день чемпионата Европы по велотреку
Неплохой улов
Счет украинским медалям на чемпионате Европы в Пловдиве (Болгария) в скрэтче открыла Татьяна Климченко – 26-летняя спортсменка из Львова стала третьей, пропустив вперед Мартину Фиданцу (Италия) и Анну Терех (Беларусь).
Вторую медаль дня Украине в женском командном спринте принесли Любовь Басова, Елена Старикова и Александра Логвинюк. В борьбе за медаль украинка были сильнее троицы из Чехии.
Чемпионат Европы по велотреку продлится до 15 ноября.
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Источник:Xsport.ua
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