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Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере перенесён
Все из-за пандемии
Норвежская лыжная ассоциация и Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняли совместное решение о переносе этапа Кубка мира в Лиллехаммере. Об этом сообщается на официальном сайте FIS.
"Учитывая непростое время, в которое мы живём, неопределенность и последствия, Норвежская лыжная ассоциация считает, что проводить этап Кубка мира в Лиллехаммере сейчас — неправильное решение.
Мы проконсультируемся с FIS и местными организаторами и постараемся как можно быстрее сообщить обновлённую информацию.
Уверен, учитывая риск для здоровья всех участников соревнований, перенос этапа — правильное решение", — сообщил президент Норвежской лыжной ассоциации Эрик Рёсте.
О новых датах проведения стартов станет известно позже. Изначально гонки должны были пройти с 4 по 6 декабря.
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