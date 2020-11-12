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Химик уступил Галатасараю в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ

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(1 голосов)

Украинки не выиграли ни единого сета

Химик уступил Галатасараю в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ
Новина українською

Южненский "Химик" проиграл на старте первый матч более опытному турецкому "Галатасараю".

Все три партии прошли с заметным преимуществом гостей, которые не позволили "Химику" хотя бы в одном из сетов набрать больше 19 очков. В составе "Галатасарая" выделялась украинская волейболистка Олеся Рыхлюк, набравшая 21 очко и россиянка Татьяна Кошелева (17 очков).

Главный тренер южанок Евгений Николаев выставил на эту игру таких игроков: Тайнара Эммель Рошу (не набрала ни одного очка), Джасмин Снид (6), Анна Кириченко (2), Юлия Бойко (14), Екатерина Фролова (8), Ольга Скрипак (2), Кристина Немцева (либеро) - стартовый состав. На замену выходили: Дарья Степановская (1), Оксана Яковчук (0), Юлия Микитюк (1), Анастасия Маевская (1), Евгения Хобер (1), Дарья Великоконь (0).

Кубок ЕКВ. Сезон 2020-2021 гг.
Женщины. 1/16 финала. Первый матч
Южный (Украина)
"Химик" (Южный, Украина) - "Галатасарай" (Стамбул, Турция) 0:3 (17:25, 18:25, 19:25)

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В статье: ВК Химик (Южный)
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