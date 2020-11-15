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Такого вы еще не видели: Гандболистки устроили бойню прямо на площадке. Видео
Девушки отчаянно махались
Гандболистки клубов "Днепрянка" (Херсон) и "Реал" (Николаев) если и выходят на площадку, то чтобы в буквальном смысле этого слова биться за результат.
Так, незадолго до окончания поединка при счете 27-24 в пользу хозяек поля гандболистка Каролина Савченко нервно отреагировала на фол против нее соперницы Светланы Аксеновой. Завязалась драка, в которой участие приняли не только эти две девушки.
Напомним, что Теренс Кроуфорд
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