Украина установила национальный рекорд на чемпионате Европы по велотреку

Накануне в Болгарии завершился чемпионат Европы по велотреку – Украина с шестью наградами (1-2-3) заняла шестое место в медальном зачете.

Украинцы в Пловдиве превзошли достижение трехлетней давности, когда с чемпионата Европы в Берлине команда привезла четыре медали.

Главной героиней чемпионата Европы стала Елена Старикова, которая взяла золото в кейрине, стала третьей в спринте и взяла бронзу с Людмилой Басовой и Александрой Логвинюк в командном спринте.

Елена Старикова в Болгарии впервые стала чемпионкой Европы. Всего в ее активе 7 медалей континентального уровня (1-3-3).