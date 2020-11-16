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Украина установила национальный рекорд на чемпионате Европы по велотреку

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Украина установила национальный рекорд на чемпионате Европы по велотреку
Новина українською

Накануне в Болгарии завершился чемпионат Европы по велотреку – Украина с шестью наградами (1-2-3) заняла шестое место в медальном зачете.

Украинцы в Пловдиве превзошли достижение трехлетней давности, когда с чемпионата Европы в Берлине команда привезла четыре медали.

Главной героиней чемпионата Европы стала Елена Старикова, которая взяла золото в кейрине, стала третьей в спринте и взяла бронзу с Людмилой Басовой и Александрой Логвинюк в командном спринте.

Елена Старикова в Болгарии впервые стала чемпионкой Европы. Всего в ее активе 7 медалей континентального уровня (1-3-3).

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В статье: велотрек Елена Старикова
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