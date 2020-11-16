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Украинец Новиков – самый сильный человек на планете

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Достойный наследник Василия Вирастюка

Украинец Новиков – самый сильный человек на планете
Новина українською

Алексей Новиков на престижных соревнованиях World Strongest Man завоевал статус самого сильного человека планеты, причем в тяге украинец обновил новый мировой рекорд – 537,5 кг.

24-летний Новиков – самый молодой в истории обладатель титула World Strongest Man. В борьбе за победу Алексей во Флориде обошел британца Тома Столтмэна и атлета из Канады Жана-Франсуа Карона.

Новиков повторил достижение Василия Вирастюка, который в 2004 году выиграл World Strongest Man на Багамах.

Алексею Новикову предстоит серьезно потрудиться, чтобы превзойти рекорд знаменитого поляка Мариуша Пудзяновского – единственного пятикратного победителя World Strongest Man.

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В статье: экстрим Алексей Новиков
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