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Украинец Новиков – самый сильный человек на планете
Достойный наследник Василия Вирастюка
Алексей Новиков на престижных соревнованиях World Strongest Man завоевал статус самого сильного человека планеты, причем в тяге украинец обновил новый мировой рекорд – 537,5 кг.
24-летний Новиков – самый молодой в истории обладатель титула World Strongest Man. В борьбе за победу Алексей во Флориде обошел британца Тома Столтмэна и атлета из Канады Жана-Франсуа Карона.
Новиков повторил достижение Василия Вирастюка, который в 2004 году выиграл World Strongest Man на Багамах.
Алексею Новикову предстоит серьезно потрудиться, чтобы превзойти рекорд знаменитого поляка Мариуша Пудзяновского – единственного пятикратного победителя World Strongest Man.
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