Мотор обыграл Загреб в Лиге чемпионов

Мотор в выездном матче против Загреба в первом тайме отыгрался со счета 3:6. После перерыва гости оторвались от хорватов на два мяча и не растеряли минимальное преимущество (24:23, 13:13, 11:10).

Самыми результативными у Мотора в Загребе стали Айденас Малашинскас и Борис Пуховский – по 5 голов.

Мотор впервые с ноября 2016 года в Лиге чемпионов выиграл два подряд выездных матча и закрепился в зоне плей-офф.

Следующий матч в Лиге чемпионов Мотор проведет 26 ноября в Запорожье против Загреба.

Турнирная таблица: Веспрем – 11, Барселона – 10, Ольборг – 8, Киль – 7, Мотор – 4, Нант – 2, Целе – 2, ППД Загреб – 0.