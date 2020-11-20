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Украинец Владислав Гераскевич занял 12-е место на одном из этапов Кубка мира по скелетону
Ему всего 21
Украинец Владислав Гераскевич на этапе Кубке мира по скелетону в Сигулде занял 12-место.
21-летний киевлянин финишировал за 1:42,63, что на более, чем 2 секунды больше , чем у чемпиона этапа Мартинша Дукурса.
Скелетон - это зимний олимпийский вид спорта, представляющий собой спуск по ледяному жёлобу на двухполосных санях на укрепленной раме, победитель которого определяется по сумме двух или четырёх заездов.
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