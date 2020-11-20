Украинец Владислав Гераскевич занял 12-е место на одном из этапов Кубка мира по скелетону

Украинец Владислав Гераскевич на этапе Кубке мира по скелетону в Сигулде занял 12-место.

21-летний киевлянин финишировал за 1:42,63, что на более, чем 2 секунды больше , чем у чемпиона этапа Мартинша Дукурса.

Скелетон - это зимний олимпийский вид спорта, представляющий собой спуск по ледяному жёлобу на двухполосных санях на укрепленной раме, победитель которого определяется по сумме двух или четырёх заездов.