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Украинец Романчук установил рекорд Европы в заплыве на 800 метров
Гордимся новыми достижениями
Украинский пловец Михаил Романчук, выступающий за итальянскую команду Aqua Centurions на соревнованиях серии International Swimming League установив новый рекорд Европы в заплыве на 800 метров вольным стилем.
Наш соотечественник продемонстрировал время 7,25.73 и на 3,5 секунды опередил своего предшественника, француза Янника Аньело, достижение которого никто не мог превзойти в течении восьми последних лет.
International Swimming League, Будапешт, Венгрия
800 метров вольным стилем
Финал
Михаил Романчук (Украина) (7,25.73)
Хенрик Кристиансен (Норвегия) (7,25.78)
Феликс Обек (Австрия) (7,31.89)
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