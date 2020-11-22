Украинец Романчук установил рекорд Европы в заплыве на 800 метров

Украинский пловец Михаил Романчук, выступающий за итальянскую команду Aqua Centurions на соревнованиях серии International Swimming League установив новый рекорд Европы в заплыве на 800 метров вольным стилем.

Наш соотечественник продемонстрировал время 7,25.73 и на 3,5 секунды опередил своего предшественника, француза Янника Аньело, достижение которого никто не мог превзойти в течении восьми последних лет.

International Swimming League, Будапешт, Венгрия

800 метров вольным стилем

Финал

Михаил Романчук (Украина) (7,25.73)

Хенрик Кристиансен (Норвегия) (7,25.78)

Феликс Обек (Австрия) (7,31.89)