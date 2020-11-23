В Киеве на этой неделе стартует Чемпионат Европы по художественной гимнастике. "Мы сделали невозможное", - Ирина Дерюгина

В четверг, 26 ноября, в Киеве стартует 36-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. В украинскую столицу съезжаются гимнастки из 23 стран, среди них Беларусь, Болгария, Франция, Венгрия, Румыния, Израиль, Турция, Хорватия, Чехия и другие.

"Мы сделали все возможное и невозможное для того, чтобы эти соревнования состоялись в этом году в Киеве. 23 страны, которые приезжают на чемпионат, делают подвиг ради спорта – чтобы сохранить гимнастику и сохранить Олимпийские игры. Психологически, физически и морально было тяжело пережить этот год. Я счастлива от того, что Украина сейчас демонстрирует – за спорт стоит бороться. Мы проведем Чемпионат Европы на самом высоком уровне", - рассказала первый вице-президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина.

В Киев приедут такие звезды художественной гимнастики, как бронзовая призерка Чемпионата мира 2019 года Линой Ашрам (Израиль), серебряная призерка Чемпионата Европы 2019 года Алина Горносько (Беларусь), бронзовая призерка Чемпионата Европы 2019 года Катрин Тасева (Болгария) и многие другие.

По словам министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, соревнования будут проходить без зрителей. "Сейчас тяжелое время в спорте в мире и Украине. Но нам очень приятно, что художественная гимнастика работает, спортсмены готовятся к соревнованиям, к Олимпийским играм. Два месяца назад в Киеве был проведен на высоком уровне "Кубок Дерюгиной", международные партнеры достойно это оценили. И сейчас мы проводим Чемпионат Европы", - подчеркнул Гутцайт.

Президент Европейской гимнастки (European Gymnastics) Фарид Гаибов сообщил, что в этом году запланированы три Чемпионата Европы. Первый из них – по художественной гимнастике – состоится именно в Украине. Киевский Дворец спорта будет оборудован в соответствии со всеми противоэпидемическими стандартами. "Мы вынуждены были подготовить достаточно большой документ с рекомендациями. Конечно, это причиняет определенные неудобства для организаторов, но я благодарен, что они смогли подготовить все соответствующим образом", - сказал Гаибов.

Накануне старта чемпионата Европы соревнования получили сильного партнера, мецената спорта №1 в Украине, бренд Parimatch.

"Для нас это отличная возможность провести европейское первенство на высшем уровне и подарить людям настоящий праздник. Задача бренда Parimatch – продолжать заряжать людей положительными эмоциями и расширить горизонты партнерства. Как меценат украинского спорта мы понимаем, насколько сейчас важна роль социально-ответственного бизнеса в развитии спорта. Мы уверены, что и гимнастки, и болельщики получат массу позитива от проведения этого турнира", - прокомментировал представитель Parimatch Вадим Мисюра.

Финал Чемпионата Европы по художественной гимнастике будет транслироваться на эфирном канале Индиго TV, зрители которого получат доступ к просмотру важного события на всех платформах (Т2, спутник, отт-сервисы и кабельное телевидение), а полную версию и все выступления сборной на Чемпионате Европы смогут посмотреть пользователи платформы OLL.TV.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике состоится в киевском "Дворце спорта" с 26 по 29 ноября.