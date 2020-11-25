Матч Мотор - Загреб перенесен

Запланированный матч восьмого тура Лиги чемпионов "МОТОР" – "Загреб", который должен был достояться в четверг, 26-го ноября в Запорожье – перенесен. Накануне отъезда хорватская команда сообщила EHF о положительном результате тестирования в их команде. Из-за неудовлетворительной эпидемиологической ситуации хорватский клуб вынужден уйти на карантин, и не сможет приехать в Запорожье. Запланированный матч отменяется и переносится на более поздний срок.

ЕГФ вместе с двумя заинтересованными клубами как можно скорее согласует возможную новую дату игры.

EHF полностью осознает тот факт, что перенос этой игры создает очень негативную ситуацию. Однако, данные обстоятельства и приоритет безопасности игроков не оставляет федерации другого выбора.

Все приобретенные билеты на матч 26-го ноября будут действительны на новую дату матча.