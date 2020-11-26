Чемпионат мира-2021 по фигурному катанию может пройти при пустых трибунах

Организаторы чемпионата мира-2021 по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) сообщили, что намерены провести соревнования, несмотря на пандемию COVID-19. Мировой форум может пройти при пустых трибунах. Об этом сообщают организаторы в интервью Skatesweden.se.

"В настоящее время мы тесно сотрудничаем с ISU в работе над мерами безопасности. ISU уже проводил этапы Гран-при, и они прошли успешно. Кроме того, перед чемпионатом мира планируется провести чемпионат Европы в Загребе, поэтому у нас будет достаточно знаний, которые мы сможем применить на чемпионате мира. Мы пытаемся думать по-новому и в настоящее время обсуждаем, какие цифровые решения мы можем предложить зрителям. Цель – чтобы заинтересованные люди смогли пусть по-другому, но все же оказаться как можно ближе к соревнованиям".

Отметим, что турнир запланирован на период с 22 по 28 марта 2021 года.