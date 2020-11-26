Соперником Галичанки станет команда из Беларуси в 1/8 финала Еврокубка

Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Европейского кубка по гандболу. По его итогам "Галичанка" получила в соперники белорусский клуб "Виктория-Берестье" (Брест).

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Главный тренер "Галичанки" Виталий Андронов прокомментировал такой жребий:

"Виктория-Берестье" - неплохая команда, которая сейчас в чемпионате Беларуси обыграла лидеров - Гомель и БНТУ-БелАЗ. Итак, наши соперницы сейчас на подъеме. Имеют нового тренера Василия Козара, который много времени отдал "Галычанке", хорошо знает ее гравчинь.

В своем недавнем интервью Василий Николаевич рассказывал, что хочет в Еврокубке попасть на "Галичанку". Мы тоже не против сыграть с Викторией-Берестье. Не придется далеко ездить, что очень хорошо учитывая пандемию.

Мне кажется, будет интересное противостояние и будут довольны болельщики. Все решится на площадке, я верю в своих девушек. Мы будем готовы к Бресту!, - сказал главный тренер украинской команды.

Матчи 1/8 Еврокубка запланированы на 9-10 января и 16-17 января 2021 года.