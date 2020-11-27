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Химик повторно проиграл Галатасараю и вылетел из Кубка ЕКВ

Другие виды
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Без шансов

Химик повторно проиграл Галатасараю и вылетел из Кубка ЕКВ
Новина українською

После 0:3 в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ волейболисткам Химика в Стамбуле нельзя было проигрывать даже один сет, но с этой сложной задачей команда Евгения Николаева не справилась.

Символично, что подножку Химику поставила украинка – Олеся Рыхлюк в первом сете набрала 9 очков и сняла все вопросы о выходе своей команды в 1/8 финала.

Галатасарай выиграл в 4 сетах (25:21, 22:25, 25:20, 27:25) и завершил еврокубковый путь Химика.

У Химика самой результативной стала Юлия Бойко, на счету которой 23 очка.

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В статье: ВК Химик (Южный) Кубок ЕКВ
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