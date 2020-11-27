Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинец Гараскевич занял девятое место на этапе Кубка мира в Сигулде
Отрыв от наилучшего результата составил почти две секунды
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич занял 9-е место на втором этапе Кубка мира в Сигулде, Латвия.
Итоговое время украинца – 1.40, 79. Победителем гонки стал Мартинша Дукурса, который выиграл уже второй этап кряду.
Кубок мира. Сигулда, Латвия. Мужчины
1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.38,91
2. Томасс Дукурс (Латвия) – 0,19
3. Маркус Уайатт (Великобритания) – 0,94
...
9. Владислав Гераскевич (Украина) – 1,88
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Денисов: У Луческу нет ничего личного. "Только бизнес"
- Пять встреч с "Поцелованным Богом". Как украинцы с Марадоной соперничали
- ФИФА утвердила состав 6 корзин для жеребьевки квалификации ЧМ-2022
- Соперником Галичанки станет команда из Беларуси в 1/8 финала Еврокубка
- Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...