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Украинец Гараскевич занял девятое место на этапе Кубка мира в Сигулде

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Отрыв от наилучшего результата составил почти две секунды

Украинец Гараскевич занял девятое место на этапе Кубка мира в Сигулде
Новина українською

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич занял 9-е место на втором этапе Кубка мира в Сигулде, Латвия.

Итоговое время украинца – 1.40, 79. Победителем гонки стал Мартинша Дукурса, который выиграл уже второй этап кряду.

Кубок мира. Сигулда, Латвия. Мужчины

1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.38,91

2. Томасс Дукурс (Латвия) – 0,19

3. Маркус Уайатт (Великобритания) – 0,94

...

9. Владислав Гераскевич (Украина) – 1,88

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В статье: Владислав Гараскевич Кубок мира
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