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Василий Иванчук: Мне предлагали роль в сериале Ход королевы

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Но что-то пошло не так

Василий Иванчук: Мне предлагали роль в сериале Ход королевы
UA-Футбол
Новина українською

Украинский шахматист Василий Иванчук рассказал, как получил приглашение сыграть роль в сериале "Ход королевы" и почему этого сделать так и не получилось. Его слова цитирует Радио Свобода:

"Мне написали на имейл, что вот есть такое предложение - сыграть роль Боргова. Выяснил, что компания солидная, что действительно готовится такой фильм. Тогда написал - что вы конкретно предлагаете? Я должен знать более или менее объем работы.

Прошла, возможно, неделя между тем как я получил письмо и ответил на него. И они ответили - извините, мы уже нашли другого актера на эту роль", - сказал он.

Напомним, что ранее сборная Украины по художественной гимнастике победила в командном зачете Чемпионата Европы.

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В статье: Василий Иванчук
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