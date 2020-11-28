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Василий Иванчук: Мне предлагали роль в сериале Ход королевы
Но что-то пошло не так
Украинский шахматист Василий Иванчук рассказал, как получил приглашение сыграть роль в сериале "Ход королевы" и почему этого сделать так и не получилось. Его слова цитирует Радио Свобода:
"Мне написали на имейл, что вот есть такое предложение - сыграть роль Боргова. Выяснил, что компания солидная, что действительно готовится такой фильм. Тогда написал - что вы конкретно предлагаете? Я должен знать более или менее объем работы.
Прошла, возможно, неделя между тем как я получил письмо и ответил на него. И они ответили - извините, мы уже нашли другого актера на эту роль", - сказал он.
Напомним, что ранее сборная Украины по художественной гимнастике
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