Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Финансирование спорта с 2021 по 2024 год вырастет в два с половиной раза
Об этом пишет Министерстве молодежи и спорта
В Министерстве молодежи и спорта опубликовали проект государственной программы финансирования физической культуры и спорта на 2021-2024 года.
Начиная со следующего года финансирование увеличится в два с половиной раза: с 25,3 млрд грн до 69,25 млрд грн.
С 2021 по 2024 года физическую культуру и спорт будут финансировать из трех источников: 42% госбюджет, местный бюджет – 54%, другие источники – 4%.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:XSport.ua
Популярное сейчас
- Все игроки Горняк-Спорта написали заявления на увольнение
- Цыганык: Луческу отложил разговор с Суркисом о трансферах Динамо
- Головко: Ни команда-соперник, ни мы не поняли - откуда взялся 11-метровый?
- Василий Иванчук: Мне предлагали роль в сериале Ход королевы
- Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...