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Финансирование спорта с 2021 по 2024 год вырастет в два с половиной раза

Другие виды
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Об этом пишет Министерстве молодежи и спорта

Финансирование спорта с 2021 по 2024 год вырастет в два с половиной раза
Новина українською

В Министерстве молодежи и спорта опубликовали проект государственной программы финансирования физической культуры и спорта на 2021-2024 года.

Начиная со следующего года финансирование увеличится в два с половиной раза: с 25,3 млрд грн до 69,25 млрд грн.

С 2021 по 2024 года физическую культуру и спорт будут финансировать из трех источников: 42% госбюджет, местный бюджет – 54%, другие источники – 4%.

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В статье: спорт
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Источник:
XSport.ua

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