Финансирование спорта с 2021 по 2024 год вырастет в два с половиной раза

В Министерстве молодежи и спорта опубликовали проект государственной программы финансирования физической культуры и спорта на 2021-2024 года.

Начиная со следующего года финансирование увеличится в два с половиной раза: с 25,3 млрд грн до 69,25 млрд грн.

С 2021 по 2024 года физическую культуру и спорт будут финансировать из трех источников: 42% госбюджет, местный бюджет – 54%, другие источники – 4%.