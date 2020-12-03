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Мотор с разницей в два мяча обыграл Целе в Лиге чемпионов

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Хозяева доминировали на поле на протяжении всего матча

Мотор с разницей в два мяча обыграл Целе в Лиге чемпионов
Новина українською

В четверг, 3 декабря "Мотор" принимал "Целе" в рамках девятого тура Лиги чемпионов.

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Поединок проходил в Запорожье на площадке Дворца спорта "Юность".

Первый тайм прошел на равных и команды ушли на перерыв с минимальным преимуществом украинской команды. Во второй половине матча изменений не произошло, "Мотор" не сбавлял обороты и не позволял сопернику выйти вперед. В результате победу одержала команда из Запорожья.

Хозяева провели только шесть встреч в групповом раунде гандбольной Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Группа В. 9-й тур.

"Мотор" – "Целе" - 31:29 (14:13)

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В статье: ГК Мотор (Запорожье)
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