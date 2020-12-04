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Мотор разбирается с Целе в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча. ВИДЕО
Обзор важной победы запорожцев
Мотор в домашнем матче обыграл Целе (31:29) и продлил свою победную серию в групповом этапе Лиги чемпионов до трех матчей.
В турнирной таблице группы B Мотор после вчерашней победы закрепился на 5-м месте.
Следующий матч в Лиге чемпионов Мотор проведет 9 декабря во Франции против Нанта.
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