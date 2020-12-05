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Президент США подписал Антидопинговый закон

Другие виды
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Новая веха в истории чистого спорта

Президент США подписал Антидопинговый закон
UA-Футбол
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Президент США Дональд Трамп подписал Антидопинговый закон (известный как "закон Родченкова"). Об этом сообщает сайт администрации президента:

Этот документ позволяет привлекать к ответственности лиц, нарушивших антидопинговые правила на международных соревнованиях, где участвуют американские спортсмены.

Наказание за преступление предусматривает штраф до 1 миллиона долларов и тюремное заключение до 10 лет.

Закон Родченкова нацелен на окружение спортсменов: тренеров, агентов, дилеров, государственных управленцев и др. Это связано с тем, что спортсмены уже попадают под санкции WADA.

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В статье: Дональд Трамп
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