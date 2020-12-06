Ольга Харлан завершила сезон в качестве лидера мирового рейтинга

Украинская саблистка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан завершила сезон 2019/2020 на первом месте мирового рейтинга. Это случилось уже пятый раз в ее карьере и по этому показателю она повторила достижение Сергея Голубницкого.

В текущем сезоне Ольга победила на этапе Кубка мира в Солт-Лейк Сити (США) и стала бронзовым призером в Орлеане (Франция). Также украинка праздновала триумф на Гран-при Монреаля.

Запланированое возобновление сезона на осень 2020 не произошло из-за пандемии коронавируса.