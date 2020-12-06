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Ольга Харлан завершила сезон в качестве лидера мирового рейтинга

Другие виды
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Уже пятый раз

Ольга Харлан завершила сезон в качестве лидера мирового рейтинга
UA-Футбол
Новина українською

Украинская саблистка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан завершила сезон 2019/2020 на первом месте мирового рейтинга. Это случилось уже пятый раз в ее карьере и по этому показателю она повторила достижение Сергея Голубницкого.

В текущем сезоне Ольга победила на этапе Кубка мира в Солт-Лейк Сити (США) и стала бронзовым призером в Орлеане (Франция). Также украинка праздновала триумф на Гран-при Монреаля.

Запланированое возобновление сезона на осень 2020 не произошло из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что ранее Леся Цуренко показала видео с тренировки на корте.

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В статье: Ольга Харлан
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