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МОК запретил Лукашенко посещать Олимпийские игры
Решение, с которым сложно не согласиться
Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном уровне запретил президенту Беларуси и главе Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси Александру Лукашенко принимать участие во всех мероприятиях МОК, в том числе и Олимпийских играх. Эту информацию в Твиттере распространил директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клауэ.
IOC decided to take provisional measures vis-á-vis the NOC of Belarus. - Exclude the currently elected members of the Executive Board of the NOC of Belarus from all IOC events and activities, including the Olympic Games. - #IOCEB— Christian Klaue (@ChKlaue) December 7, 2020
Решение МОК в отношении Лукашенко также означает, что белорусский НОК лишается любых выплат за исключением выплат, связанных с подготовкой местных спортсменов к Олимпийским играм в Токио и Пекине.
Президент МОК Томас Бах подчеркнул, что санкции в отношении Лукашенко не означают, что белорусские спортсмены не смогут выступить на Олимпийских играх.
«Меры приняты против НОК и его конкретных руководителей», - сказал Бах.
Санкции МОК в отношении Александра Лукашенко стали ответом на агрессивные действия правительства Беларуси в отношении тех спортсменов, которые выражают протест политическому курсу страны.
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