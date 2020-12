МОК запретил Лукашенко посещать Олимпийские игры

Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном уровне запретил президенту Беларуси и главе Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси Александру Лукашенко принимать участие во всех мероприятиях МОК, в том числе и Олимпийских играх. Эту информацию в Твиттере распространил директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клауэ.

IOC decided to take provisional measures vis-á-vis the NOC of Belarus. - Exclude the currently elected members of the Executive Board of the NOC of Belarus from all IOC events and activities, including the Olympic Games. - #IOCEB