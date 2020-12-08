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МОК запретил Лукашенко посещать Олимпийские игры

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Решение, с которым сложно не согласиться

МОК запретил Лукашенко посещать Олимпийские игры
Новина українською

Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном уровне запретил президенту Беларуси и главе Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси Александру Лукашенко принимать участие во всех мероприятиях МОК, в том числе и Олимпийских играх. Эту информацию в Твиттере распространил директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клауэ.

Решение МОК в отношении Лукашенко также означает, что белорусский НОК лишается любых выплат за исключением выплат, связанных с подготовкой местных спортсменов к Олимпийским играм в Токио и Пекине.

Президент МОК Томас Бах подчеркнул, что санкции в отношении Лукашенко не означают, что белорусские спортсмены не смогут выступить на Олимпийских играх.

«Меры приняты против НОК и его конкретных руководителей», - сказал Бах.

Санкции МОК в отношении Александра Лукашенко стали ответом на агрессивные действия правительства Беларуси в отношении тех спортсменов, которые выражают протест политическому курсу страны.

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В статье: МОК Александр Лукашенко
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