Лукашенко после запрета на посещение Олимпийских игр назвал МОК "бандой"

Президент Беларуси и глава НОК Беларуси Александр Лукашенко во время посещения одной из больниц отреагировал на решение Международного олимпийского комитета о запрете для него на посещение всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры.

"Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! Ну так вы меня поддерживаете в этой политике в подавляющем большинстве, и я защищаю свою страну. Я защищаю вас. За что же меня наказывать, чтобы я не принимал участия в каких-то мероприятиях...

Да я 25 лет не принимал в них участия, переживу и дальше! Но зачем же вы так поступаете? И потом, вы что, собрали Международный олимпийский комитет, все страны, сотню с лишним, обсудили эту тему? Боятся из-за ковида высунуть нос из норы!", - сказал Лукашенко.

Также Лукашенко сравнил введенные против него санкции с недопуском российских паралимпийцев на Олимпийские игры 2016 года в Рио-да-Жанейро.