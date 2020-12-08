Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лукашенко после запрета на посещение Олимпийских игр назвал МОК "бандой"
Политик не подбирает слова
Президент Беларуси и глава НОК Беларуси Александр Лукашенко во время посещения одной из больниц отреагировал на решение Международного олимпийского комитета о запрете для него на посещение всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры.
"Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! Ну так вы меня поддерживаете в этой политике в подавляющем большинстве, и я защищаю свою страну. Я защищаю вас. За что же меня наказывать, чтобы я не принимал участия в каких-то мероприятиях...
Да я 25 лет не принимал в них участия, переживу и дальше! Но зачем же вы так поступаете? И потом, вы что, собрали Международный олимпийский комитет, все страны, сотню с лишним, обсудили эту тему? Боятся из-за ковида высунуть нос из норы!", - сказал Лукашенко.
Также Лукашенко сравнил введенные против него санкции с недопуском российских паралимпийцев на Олимпийские игры 2016 года в Рио-да-Жанейро.
Популярное сейчас
- Автор дубля Динамо в воротах Ференцвароша высказался о шансах современного состава киевлян
- Два варианта усиления Динамо. Цыганык подтвердил интерес к футболистам из Украины
- Наставник сборной Финляндии пожаловался на результаты жеребьевки отбора на ЧМ-2022
- Олег Вернеяев: Хотелось бы, конечно, оставить свой след в Украине
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО
- Леоненко завел страницу в Instagram - ВИДЕО