Кубок Вызова. Эпицентр-Подоляне на тай-брейке вырвали победу у эстонского Сааремаа

Во вторник, 8 декабря завершился второй матч 1/8 финала Кубка Вызова по волейболу. В нем играли местный клуб "Эпицентр-Подоляне" и эстонский "Сааремаа".

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Это матч стал дебютным для украинцев в еврокубках. В самом начале поединка в действиях хозяев площадки присутствовала нервозность. Но после первого тайм-аута, они вышли вперед 11:9. Наши ребята своего преимущества уже не отдали и выиграли партию 25:20.

Второй сет получился более ровным, но по его итогам гости выиграли партию - 20:25. В третьей партии подоляне ушли в отрыв 6:2, 9:5 и смогли удерживать преимущество 25:22

На старте четвертого сета эстонская команда повела 1:4, а в середине партии смогла еще больше увеличить разрыв в счете. Взяв три очка кряду, выиграла партию "Сааремаа" 23:25.

Путевка в 1/4 финала решалась на тай-брейке. Его лучше начали украинцы, поведя в счете 3:0. Далее наблюдалась плотная борьба 4:4, но все же под занавес игры украинские волейболисты смогли превзойти соперника - 15:13.

Кубок Вызова. Мужчины. 1/8 финала. Группа 3

"Эпицентр-Подоляне" (Городок, Украина) - "Сааремаа" (Курессааре, Эстония)

3:2 (25:20, 20:25, 25:22, 23:25, 15:13)

Итак, завтра в среду 10 декабря в 1/4 финала группы 3 мужского Кубка Вызова чешский клуб "Львы" (Прага) сыграет с украинским "Эпицентр-Подоляне".